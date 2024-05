Bradisismo, sono a rischio anche i trasporti tra Pozzuoli e le isole

Trasporti marittimi a rischio tra Pozzuoli e le isole del Golfo di Napoli. A lanciare l’allarme è la Capitaneria di porto del Comune puteolano con una lettera inviata al Prefetto di Napoli. Il motivo è la crisi bradisismica in atto nei Campi flegrei, che sta comportando il sollevamento del suolo e dunque l’innalzamento delle banchine nel porto di Pozzuoli. Già successo che bus e camion siano rimasti a terra, in taluni casi le operazioni di imbarco e sbarco sono diventate più complesse e lunghe. A risalire di diversi centimetri è anche il fondale marino, rendendo la secca prospiciente la banchina Emporio una minaccia per le navi che si trovano a manovrare in entrata e uscita dal porto. Da inizio anno, si sono registrati due episodi di insabbiamento dei traghetti.

Nella lettera inviata alla Prefettura, il tenente di vascello Edoardo Russo ha chiesto un incontro e sollecitato lavori urgenti di dragaggio del porto, in mancanza dei quali, la Capitaneria dovrà prendere in considerazione l’ipotesi di ingenti limitazioni al traffico marittimo e commerciale verso Ischia e Procida, con tutto ciò che comporterebbe sui flussi turistici e sul trasporto merci alla vigilia dell’estate. Il tenente Russo ha sottolineato anche l’assenza di un piano speditivo per la gestione dei collegamenti per le isole in caso di emergenza sia vulcanica che bradisismica.