Violenze sessuali su due bambini davanti alla scuola: arrestato un pakistano

Un uomo di 37 anni, cittadino pakistano, è stato arrestato con l’accusa di “violenza sessuale aggravata” per aver molestato dei bambini fuori da un istituto scolastico ad Arezzo. Gli eventi risalgono al 9 febbraio scorso. Secondo gli investigatori, il 37enne ha preso di mira un bambino di 10 anni, baciandolo sulla guancia poco distante dalla scuola. Successivamente, sempre secondo quanto riportato da La Repubblica, l’uomo ha sottratto un bambino di soli 6 anni alla madre, approfittando di un momento di distrazione. Le registrazioni delle telecamere di sorveglianza del quartiere mostrano l’uomo che si allontana con il bambino. In seguito, secondo il racconto del bambino alla madre, il 37enne lo ha portato in un luogo isolato, gli ha abbassato i pantaloni e lo ha molestato, per poi lasciarlo andare.













