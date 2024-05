Rissa in spiaggia a Napoli, due 15enni accoltellati durante una festa

446 Visite

Due 15enni feriti a coltellate sulla spiaggia di Bagnoli mentre, nella discoteca “L’Arenile”, si stava svolgendo tradizionale serata dedicata, il 30 aprile di ogni anno, agli studenti dei licei napoletani. Un diciassettenne, accusato di essere l’autore del ferimento, è stato bloccato dal personale di sicurezza del locale che ha avvisato la polizia.

Gli agenti sono intervenuti nel giro di pochi minuti e hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La posizione del giovane è adesso al vaglio degli investigatori e della magistratura minorile.

L’episodio è avvenuto intorno alle 23. In quel momento, sulla pista de “L’Arenile”, c’erano circa duemila ragazzi dei diversi licei della città. Altri erano sulla spiaggia adiacente la discoteca, dove improvvisamente la situazione è degenerata.

Non è ancora chiaro se sia trattato di una rissa per uno sguardo di troppo, oppure di un’aggressione. Fatto sta che due quindicenni sono finiti in ospedale e un diciassettenne deve difendersi dall’accusa di averli feriti con un coltello. Afferma Umberto Frenna, il titolare della discoteca: “La nostra sicurezza è intervenuta immediatamente, ha bloccato il presunto autore e lo ha consegnato alla polizia. In trent’anni di attività e decine di migliaia di eventi, nel nostro locale non era mai accaduto nulla. Queste cose lasciano pensare, c’è una violenza tra i giovani preoccupante”.