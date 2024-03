Putin, l’ultima su Navalny: “Ho detto sì a scambio Navalny con prigionieri, poi lui è morto”

109 Visite

Navalny, secondo ricostruzioni che Putin non conferma nel dettaglio, avrebbe dovuto essere liberato – con 2 cittadini americani – in cambio del rilascio di Vadim Krasikov, ufficiale dei servizi di sicurezza russi detenuto in Germania. Secondo figure vicine a Navalny, l’accordo – costruito grazie alla mediazione di Roman Abramovich – sarebbe naufragato proprio per il no di Putin in vista del traguardo.

“Per quanto riguarda il signor Navalny: sì, è morto, ed è sempre un evento triste. Ma ne abbiamo avute altre nelle nostre carceri. E questo non è mai successo negli Stati Uniti?”, dice ora Putin a Mosca dopo il trionfo annunciato nelle elezioni presidenziali. Il numero 1 del Cremlino conferma che “c’era l’idea di scambiare Navalny con coloro che si trovano nei Paesi occidentali, e ho accettato”. “Qualche giorno prima che il signor Navalny morisse, alcune persone mi hanno detto che c’era un’idea per scambiare il signor Navalny con alcune persone in carcere in paesi occidentali”, dice Putin.













