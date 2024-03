Marano, l’attacco di Fanelli all’assessore alla Viabilità Varriale. “Non sapeva nemmeno delle tante strade chiuse”

237 Visite

“Non sapeva nemmeno che a Marano ci sono diverse strade chiuse al traffico. Strade chiuse da mesi o anni”. Ha dell’incredibile la ricostruzione che viene fuori dalle parole della consigliera di minoranza Stefania Fanelli, intervenuta nell’ultima seduta di consiglio comunale per stigmatizzare l’operato dell’assessore alla viabilità e igiene Paolo Varriale. “Glielo abbiamo fatto presente nell’apposita commissione – argomenta Fanelli – Lui, Varriale, è caduto dalle nuvole. Ma è possibile che un sindaco abbia tra i pochi più stretti collaboratori un assessore che non sa nulla del territorio?”. Varriale era già finito nel mirino di altri consiglieri, tra cui Izzo e Santoro, per l’immobilismo sul fronte dell’igiene urbana. “In dieci mesi – attacca ancora l’esponente di minoranza – non è riuscito a produrre nemmeno un manifesto per sensibilizzare le persone alle corrette modalità della raccolta differenziata. Il sindaco Morra, che non lo ha ancora rimosso, si è assunto una responsabilità enorme. La vicenda Varriale è imbarazzante”.













