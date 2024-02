Cuginette stuprate, rito abbreviato per tutti gli indagati

44 Visite

Il gip del tribunale dei minorenni di Napoli Umberto Lucarelli ha accolto le richieste della procura (pm Claudia De Luca) e disposto il giudizio immediato per i 7 minorenni coinvolti negli stupri avvenuti a Caivano, in provincia di Napoli, sulle due cuginette di 10 e 12 anni.

Ai ragazzi (due sono in comunità gli altri in carcere) vengono contestati gli abusi in forma aggravata e, per alcuni, anche in concorso con uno dei due maggiorenni coinvolti negli stessi fatti, di avere prodotto dei video pedopornografici degli abusi. L’udienza è stata fissata per il prossimo 28 marzo.

Entro 15 giorni i legali degli imputati possono chiedere che il giudizio si svolga con il rito abbreviato, un’istanza che comunque deve passare il vaglio del giudice. La decisione giunge dopo gli incidenti probatori sulle due piccole vittime che si sono svolti, in un ambiente protetto, circa un mese fa, il 19 e 22 gennaio scorsi.

Il gip del Tribunale di Napoli Nord ha accolto la richiesta della Procura aversana disponendo il giudizio immediato anche per i due maggiorenni coinvolti nelle indagini sugli stupri ai danni delle due cuginette, all’epoca dei fatti di 10 e 12 anni. L’udienza è stata fissata al 2 aprile. La decisione del gip di Napoli Nord sulla posizione dei due maggiorenni coinvolti, che oggi hanno 20 e 19 anni, difesi rispettivamente dagli avvocati Giovanni Cantelli e Dario Carmine Procentese, è analoga a quella assunta dal gip del Tribunale per i minorenni di Napoli che ha accolto la richiesta della Procura minorile per il giudizio immediato per i 7 minori coinvolti, fissando l’udienza al prossimo 28 marzo.













