NAPOLI: RASTRELLI (FDI), GRANDE PARTECIPAZIONE A CONGRESSO È SEGNALE DI FORTE ATTRATTIVITA’ PROGETTO MELONI

Soddisfazione “per la partecipazione e per l’entusiasmo che hanno caratterizzato lo svolgimento del congresso cittadino, a riprova del grande interesse e della ritrovata attrattività, anche a Napoli, del progetto politico di Fratelli d’Italia”, è stata espressa dal senatore di Fratelli d’Italia Sergio Rastrelli, commissario uscente del partito di Giorgia Meloni a Napoli, all’esito del congresso cittadino che ha vistò l’affermazione di Marco Nonno con 604 voti su Diego Militerni che ha totalizzato 388 voti.

“Formulo le mie vive congratulazioni al nuovo coordinatore Marco Nonno, con l’auspicio di un ottimo lavoro, e con la sicurezza che continuerà il lavoro nello spirito di coesione interna necessario per affrontare le prossime sfide – afferma Rastrelli- ed il mio sincero apprezzamento anche per lo sfidante Diego Militerni, per aver già confermato la sua preziosa disponibilità a collaborare con Nonno per la ulteriore crescita del Partito”.













