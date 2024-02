NAPOLI. CONTROLLO ESERCIZI COMMERCIALI, ACAMPORA-VITELLI (PD): “PIU’ REGOLE A TUTELA DEI CITTADINI”

84 Visite

della Polizia Locale di Napoli, riguardanti il rispetto delle regole

sull’installazione di strutture “dehors” degli esercizi commerciali in

città, il Capogruppo del PD al Consiglio Comunale di Napoli e la

Collega Consigliera Comunale (PD) Mariagrazia Vitelli hanno

dichiarato: “Il rispetto delle regole è quanto mai doveroso,

soprattutto per consentire un corretto svolgimento delle attività dei

commercianti in città, senza che questo arrechi danni e/o disservizi

alla cittadinanza”.

Gennaro Acampora ha aggiunto: ”innanzitutto occorre valorizzare e

tutelare quelle attività commerciali oneste, che pagano regolarmente

l’occupazione del suolo pubblico per lo svolgimento delle loro

attività e che rispettano le regole, dopodiché è importante garantire

mediante i controlli del territorio che queste ultime siano rispettate

da tutti, eliminando zone d’ombra e di impunità”-

Mariagrazia Vitelli: “sono soddisfatta, in Consiglio Comunale ho ed

abbiamo più volte segnalato l’esigenza di svolgere controlli

sistematici, al fine di garantire il corretto svolgimento delle

attività commerciali dissuadendo la pratica selvaggia delle

installazioni esterne non autorizzate; i controlli vanno allargati a

tutta città facendo però grande attenzione a valorizzare le attività

in regola che, per fortuna, esistono!”