Napoli in piena emergenza: con la Lazio potrebbe toccare a Demme

Un Napoli in piene emergenza affronta la Lazio all’Olimpico. Saranno molte le assenze: mancheranno gli squalificati Simeone, Cajuste e Kvaratshelia, gli infortunati Meret, Olivera e Natan con Osimhen e Anguissa impegnati in Coppa d’Africa. Ci sarà Gollini tra i pali con Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus nello schieramento a tre. Sugli esterni spazio a Mazzocchi a destra e Mario Rui a sinistra, in mezzo Lobotka e Demme. Il centravanti sarà Raspadori con Politano a destra e Lindstrom a sinistra, con Ngonge pronto a subentrare a gara in corsa.













