Marano, scandalo Giudice di Pace. Izzo ritorna sul tema: “Trovare una sede alternativa”

Urge trovare risorse per il rifacimento di Palazzo Merolla per adibirlo a sede del Giudice di Pace. L’ attuale immobile che ospita gli uffici del Giudice di Pace perso per due terzi dal Comune, con tanto di finanziamento regionale che doveva servire per ben altro, sentenza in sede civile mai appellata dal Comune che ora con un accordo farà entrare nelle tasche dei privati 284 mila e passa euro in tre rate annuali. Soldi che vengono sperperati per un immobile di proprietà comunale per un terzo, quando si potrebbero utilizzare dopo aver ripristinato i luoghi di palazzo Merolla di proprietà del Comune e allocarci la sede del Giudice di Pace . Tale operazione farebbe raggiungere due obiettivi: un risparmio di risorse economiche per l’ ente comunale in dissesto finanziario di ben 284 mila euro e essere da volano per la rinascita del centro storico con l’ indotto commerciale che si verrebbe a creare. Diamo lo stop allo spreco di risorse pubbliche allocando il presidio Giudice di Pace in uno stabile di proprietà comunale ” Palazzo Merolla”.

Michele Izzo Consigliere Comunale