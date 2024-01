Funzionario Inps derubato del portafogli mentre era in metropolitana

149 Visite

Un funzionario dell’Inps di Napoli Vomero, G.T., è stato vittima di un furto in metropolitana mentre si dirigeva verso Piazza Medaglie d’Oro insieme alla moglie e ad un gruppo di amici. L’episodio si è verificato durante il tragitto sulla linea 1, tra Piazza Garibaldi e Medaglia d’Oro, domenica mattina. Senza accorgersene, ignoti hanno sfilato il portafoglio del funzionario dalla tasca anteriore del suo giaccone. È stato solo quando è sceso alla fermata “Medaglie d’Oro” che ha notato la mancanza del portafoglio contenente alcune centinaia di euro in contanti, la patente, il tesserino dell’Inps e alcune carte di credito.

Immediatamente dopo aver scoperto il furto, il funzionario si è recato al vicino Commissariato di Polizia di via Ruoppolo per denunciare l’accaduto. Tuttavia, la denuncia non è stata accettata ed è stato invitato a portarsi all’ufficio denunce della questura di Napoli. Lo stesso invito a formalizzare la denuncia in questura si è verificato anche presso il posto di polizia della Polfer. Determinato a ottenere giustizia, il malcapitato si è quindi recato ai carabinieri di Frattamaggiore per sporgere la denuncia di furto contro ignoti.

Oltre alla perdita economica, il funzionario dovrà ora richiedere copie dei documenti smarriti e monitorare attentamente le sue carte di credito per eventuali attività sospette.

Situazioni come queste mettono in evidenza l’importanza di essere vigili e prendere le precauzioni necessarie per proteggere i propri effetti personali durante i viaggi in luoghi affollati dove vi è un notevole afflusso di viaggiatori e turisti. <È fondamentale ha dichiarato G.T. dell’Inps, che le autorità competenti rispondano prontamente alle denunce di furto, garantendo che le vittime ricevano il supporto necessario. L’auspicio è quello di rafforzamento della sicurezza nelle stazioni della metropolitana di Napoli e che vengano adottate misure preventive per ridurre il rischio di furti simili in futuro>. Tuttavia, le forze dell’Ordine sono a conoscenza dei borseggi che avvengono a bordo di mezzi pubblici affollati tanto che nei mesi scorsi la Polizia di Stato di Napoli, arrestò alcuni borseggiatori seriali della metropolitana tra gli applausi dei pendolari e turisti. Ciò significa che il monitoraggio c’è.

