Associazione armata e spaccio, sei arresti a Boscoreale

113 Visite

Per delega del Procuratore Distrettuale della Repubblica si comunica che, in data odierna, i militari della Stazione Carabinieri di Boscoreale hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di sei persone ritenute gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione armata finalizzata alla gestione di una piazza di spaccio ubicata a Boscoreale (NA), in Via Settetermini, nella zona del cosiddetto “Piano Napoli”, di tentato omicidio, di violenza privata, di detenzione e porto illegali di armi.

I reati sono aggravati dal cd. metodo mafioso, in quanto gli indagati avrebbero acquisito il controllo della piazza di spaccio ricorrendo all’uso di armi ed alle cd. “stese”.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews