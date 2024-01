Uccisa a Capodanno da una pallottola, domiciliari al nipote

158 Visite

Nel giorno in cui Afragola, in lacrime, ha detto addio a Concetta Russo, il Gip della Procura di Napoli Nord non ha convalidato il fermo per il nipote, Gaetano Santaniello. L’uomo, reo confesso di aver sparato alla zia da una pistola che credeva fosse scarica, durante i festeggiamenti per Capodanno. Santaniello, 45 anni, è indiziato di omicidio colposo, porto illegale di arma da fuoco e ricettazione. L’uomo va ai domiciliari nella sua casa di Pantigliate, nel milanese.

Ad Afragola rimangono tante lacrime, una corona di palloncini in volo, tante domande e una città incredula che ha seguito il feretro di Concetta fino alla chiesa di di San Marco dell’Olmo vecchio.













