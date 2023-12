Torre del Greco: tentano truffa dello specchietto in danno di un anziano. Carabinieri denunciano due persone

123 Visite

A Torre del Greco i carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno denunciato due persone, un uomo di 34 anni di Terzigno e una donna 70enne originaria di Montecatini Terme per tentata truffa. I due sono già noti alle forze dell’ordine per reati specifici.

I Carabinieri stanno percorrendo via Giovanni XXIII quando notano un’auto con a bordo un uomo e una donna. Pochi secondi e dal lato guida viene lanciato un sasso che colpisce la portiera di un’altra auto in transito dove a bordo c’è un 81enne del posto.

Le due auto si fermano, si sta concretizzando la nota “truffa dello specchietto”, ma fortunatamente i carabinieri sono lì e hanno visto tutto interrompendo qualsiasi tentativo di persuasione.

I due – a bordo di una Clio risultata a noleggio – sono stati denunciati mentre l’anziano ha potuto riprendere a guidare tranquillamente.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews