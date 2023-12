Napoli-Braga, solo in 40 mila al Maradona. Mazzarri punta su Juan Jesus centrale

137 Visite

Sarà con ogni probabilità Victor Osimhen a guidare l’attacco del Napoli: Mazzarri ha detto di doverlo valutare dopo il rientro dalla cerimonia del Pallone d’oro africano in Marocco, ma difficilmente si priverà del suo centravanti (in caso contrario più Raspadori di Simeone al posto del nigeriano). Recupera Kvara dalla febbre. In difesa confermato Natan a sinistra con Juan Jesus al centro e Zanoli pronto a subentrare a partita in corso.

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

In difesa conferma per Natan a sinistra con Zanoli dalla panchina

a sinistra con dalla panchina Davanti dovrebbe esserci Osimhen con Politano e Kvara, che recupera dalla febbre . Mazzarri vuole comunque valutare il nigeriano una volta rientrato dal Marocco (è volato a Marrakech per la cerimonia del Pallone d’oro africano)

con e . Mazzarri vuole comunque valutare il nigeriano una volta rientrato dal Marocco (è volato a Marrakech per la cerimonia del Pallone d’oro africano) In caso Osimhen parta dalla panchina, favorito Raspadori per sostituirlo













