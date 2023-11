“GIORNATA MONDIALE VITTIME DELLA STRADA: LA POLIZIA DI STATO PRESENTE ALL’EVENTO “LA STRADA SIAMO NOI” AL LICEO GALIANI DI NAPOLI

69 Visite

A conclusione delle iniziative organizzate in questa Provincia per le celebrazioni della Giornata Mondiale in ricordo delle Vittime della Strada, dopo la giornata formativa tenutasi presso l’Istituto Superiore F. MORANO, nel cuore del Parco Verde di Caivano (NA), la Polizia di Stato è intervenuta all’evento “La strada siamo noi”, organizzato dall’Istituto Superiore Ferdinando GALIANI in ricordo di una giovane alunna della scuola, vittima di incidente stradale.

Gli operatori della Polizia Stradale hanno avuto modo di partecipare ad un costruttivo dibattito sui temi della sicurezza stradale spiegando, a circa 80 studenti presenti, i rischi della guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di droga, della velocità, e l’importanza del rispetto delle regole e delle norme del Codice della Strada.

La giornata ha riscontrato un notevole successo, evidenziando la sinergia tra le istituzioni e le Forze dell’ordine, funzionale alla prevenzione dei gravi rischi cui si va incontro in caso di atteggiamenti irrispettosi delle regole della civile convivenza.













