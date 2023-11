Forum dei Giovani del Comune di Napoli, Lega – Forza Italia e Gioventù Nazionale presentano la lista: “Napoli ai Giovani”

52 Visite

“Lo sviluppo di Napoli passa necessariamente dalla crescita sociale, culturale ed economica delle giovani generazioni. Questo appuntamento per noi rappresenta un momento di grande impegno partecipativo per contribuire al miglioramento delle condizioni di tanti nostri coetanei. Abbiamo ritenuto doveroso metterci in gioco e lavorare sinergicamente per la realizzazione di una lista denominata Napoli ai giovani-uniti per il futuro che, con coerenza, abbia nei suoi candidati e nel suo programma un’enorme capacità propositiva ed attuativa di quelle formule che riteniamo utili ai giovani cittadini napoletani, attraendo con impegno e dialogo tante forze sane che, come noi, soffrono nell’assistere ai problemi che ci affliggono. Sicurezza, lavoro, trasporti, alloggi, sono tutte tematiche che ancorano drammaticamente i nostri giovani all’incubo della mancanza di prospettive e al rischio della fuga. Le misure messe in campo fino ad oggi a livello amministrativo ci appaiano inadeguate ed incomplete, e le problematiche territoriali che viviamo quotidianamente ne sono la prova, per questo ci proponiamo come unica alternativa credibile alle propaggini politico-amministrative che gestiscono questa città da troppo tempo. Con coraggio, concretezza e con la consapevolezza che è necessario invertire il declino perché Napoli e i napoletani meritano di più.”.

Comunicato Stampa

Emanuele Papa Lega giovani Napoli

Gianfranco Succoio Forza Italia giovani Napoli

Antonio Quaranta Gioventù Nazionale













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews