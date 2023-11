Si riaprono i cancelli del Centro Paradiso, Cannavaro: “Che soddisfazione restituire questo campo alla città ed ai napoletani”

87 Visite

Riaprono i cancelli del mitico Centro Paradiso di Soccavo, storico quartier generale del Napoli di Maradona che da anni versa in condizioni di degrado che lo hanno reso una struttura vandalizzata.

A rilevare l’impianto è il campione del mondo Fabio Cannavaro che quest’oggi ha incontrato la stampa presentando il progetto che ambisce a rilanciare il Centro Paradiso così da renderlo una struttura all’avanguardia nel panorama dell’impiantistica sportiva: “Voglio creare un’accademia di calcio – spiega l’ex Napoli, Parma, Inter, Juventus e Real Madrid – L’idea è quello di far rivivere a questo campo i fasti di un tempo, utilizzando ed attrezzature super moderne per renderlo sostenibile a livello energetico. Non sappiamo con precisione i tempi; sono due mesi che provvediamo alla pulizia delle varie aree ma non vi nascondo la mia soddisfazione nell’aver rilevato questa struttura: un sogno durato 15 anni. Un altro sogno è quello di vedere i bambini che giocano qui, offrendo una struttura che possa rappresentare un punto di riferimento per i giovani provando a distoglierli da smartphone, tablet, e videogame”.

Un progetto ambizioso, dunque, che prevede un piano lavori di circa due anni anche se, conoscendo il carattere del capitano si proveranno ad accorciare i tempi.

“Voglio restituire questo luogo alla città ed ai cittadini”, conclude infine Cannavaro













