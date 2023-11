Marano, chiude isola ecologica per sanificazione. De Stefano: “Senza preavviso, solita disorganizzazione e zero risposte sulla riapertura”

139 Visite

A Marano, una novità ha scatenato l’indignazione dei cittadini, poichè senza alcun preavviso è comparso un cartello all’ingresso dell’isola ecologica, annunciando la sua chiusura imminente per motivi di sanificazione e pulizia, senza specificare una data di riapertura, ma, soprattutto, senza che ci sia stato alcun preavviso.

La decisione di chiudere l’isola ecologica ha generato domande e perplessità nel Consigliere Salvatore De Stefano, che si chiede se non fosse possibile effettuare le necessarie operazioni di pulizia senza dover chiudere completamente l’accesso all’area. La mancanza di trasparenza da parte delle autorità locali, ha alimentato l’indignazione dei cittadini, che si sentono esclusi da decisioni che impattano direttamente sulla loro vita quotidiana.

In molti si domandano se la chiusura dell’isola ecologica sia davvero necessaria per motivi di sanificazione o se dietro questa decisione si nasconda un altro caso di cattiva gestione. Alcuni residenti sostengono che, sarebbe stato più sensato organizzare le operazioni di pulizia in modo da consentire comunque l’utilizzo dell’isola, evitando disagi alla comunità locale.

L’assenza di una data di riapertura preoccupa ulteriormente i cittadini, che vedono la chiusura prolungata dell’isola ecologica come un ulteriore ostacolo nella gestione dei rifiuti. La mancanza di informazioni dettagliate alimenta il malcontento, facendo emergere la necessità di una comunicazione più aperta e trasparente da parte delle autorità locali, che, si vantano tanto delle comunicazioni effettuate sul sito del comune, ma, non risulta che ne sia stata emanata una anche per avvisare i cittadini di questa chiusura improvvisa.

Sanifichiamo l’isola ecologica e sporchiamo la città?

