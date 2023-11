100 Visite

Oggi 16 novembre 2023 alle ore 10:00, presso l’Isis “Europa” sito in Viale dei Tigli, 4 a Casalnuovo di Napoli, si terrà una breve cerimonia per la piantumazione di un albero dedicato alla memoria di Simone Frascogna, giovanissima vittima innocente di reato, ucciso il 3 novembre 2020. Un momento teso a mantenere viva la memoria di Simone, in compagnia dei suoi familiari.













