MARANO, VIA RANUCCI E LE ALTRE STRADE CHIUSE DA ANNI: E’ UN DELIRIO

Via Ranucci, il Comune a breve emanerà l’ordinanza per la messa in sicurezza a carico dei privati proprietari del fabbricato dal quale, ieri sera, sono caduti calcinacci. Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno dichiarato non percorribile il tratto stradale. Ora cosa accadrà? I privati interverranno subito o dovrà essere l’ente ad agire in danno. E quali tempi si prospettano? A Marano la situazione del traffico veicolare è divenuta insostenibile anche alla luce delle altre ataviche chiusure di arterie: corso Vittorio Emanuele, via Vallesana, via Annunziata. Un macello, mentre al Comune si riorganizza la macchina amministrativa, si tolgono competenze e responsabilità ad alcuni (vedi Suap) per caricarle su altri. Sempre la stessa musica, insomma.













