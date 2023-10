Città Metropolitana: Gragnano, il Sindaco Manfredi inaugura la nuova sede succursale dell’Istituto Scolastico ‘don Lorenzo Milani’

60 Visite

“Oggi inauguriamo una bella struttura di venticinque aule in un edificio moderno, antisismico, dotato di tutti i servizi che servono per una scuola di qualità. È un passo del grande piano di investimento dell’edilizia scolastica che sta facendo la Città Metropolitana e che toccherà tutti i comuni napoletani. La buona formazione ottenuta in un contesto adeguato è la strada giusta per migliorare la scuola e con essa il territorio”. Così il Sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, che stamattina ha inaugurato la nuova sede succursale dell’Istituto di Istruzione Superiore “don Lorenzo Milani” di Gragnano.

Il plesso, ubicato in via Castellammare, è composto da una parte coperta di tre piani per una superficie complessiva di circa 2.450 metri quadrati e da una parte esterna di circa 430 mq.

Completamente ristrutturato sia per quanto riguarda le strutture (adeguamento sismico), sia per quanto riguarda le opere di natura edilizia e impiantistica, l’immobile presenta, al piano terra, un atrio, una palestra di circa 180 mq con spogliatoi, 4 aule, 2 laboratori locali tecnici e parcheggi coperti e scoperti, oltre ai locali per gli uffici; al secondo piano altre 10 aule con un terrazzo e dieci aule anche al terzo, per un totale di 24 aule.

L’accesso all’edificio è possibile al piano terra da via Castellammare e al primo piano dalla stradina laterale di accesso al parco “Calenda” attraverso una passerella.

Con il primo cittadino metropolitano hanno partecipato all’inaugurazione, tra gli altri, il Procuratore generale emerito presso la Corte d’Appello di Napoli, Luigi Riello, il Sindaco di Gragnano, Nello D’Auria, il Dirigente Scolastico del ‘don Milani’, Francesco Fuschillo, e il Presidente regionale dell’Associazione Nazionale Presidi (ANP), Francesco De Rosa.

Dopo il taglio del nastro, la cerimonia è proseguita nell’Auditorium della sede centrale con un dibattito tra gli intervenuti sul tema “PNRR: Enti Locali ed edilizia scolastica”.













