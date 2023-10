Tony Colombo e Tina Rispoli. Gli inquirenti: quei soldi puzzano di camorra

153 Visite

“I soldi da dare a Corleone”. E’ questo uno dei passaggi chiave dell’inchiesta che ha portato in carcere il cantante neomelodico e la sua consorte. Lei, quando interviene al telefono, lo fa per urlare. E per scandire bene le parole: «Devi portarmi i soldi. Ora! Sono soldi miei, soldi che ti ho prestato, altrimenti vado a casa di tua madre e butto tutti dal balcone».

A parlare è Tina Rispoli, ex vedova nera della camorra, per anni devota consorte del marito Gaetano Marino, ucciso a Terracina nell’estate del 2012. Da allora, la donna ha mostrato un volto meno remissivo, almeno a leggere la ricostruzione dei carabinieri del Ros guidati dal colonnello Andrea Manti: la donna ha gestito e foraggiato la carriera di un «cavalluccio», come vengono definiti i cantanti neomelodici a Secondigliano. Un giovane artista nato a Palermo, con aspirazioni alte e modi spendaccioni, che aveva chiesto a Gaetano Marino dei soldi. Un prestito che la donna ha fatto lievitare. In tutto – scrivono i militari – 500mila euro dati a Tony Colombo, in un rapporto che si evolve, dal momento che Tina e Tony si fidanzano e si sposano. A monte, però, ci sono soldi che puzzano di camorra, di piazze di spaccio, di morti innocenti nelle interminabili faide di camorra per la droga. In dote, l’ex vedova nera porta sull’altare i soldi del marito ucciso dagli ex alleati del clan Abete, ma anche una parte di soldi della famiglia Rispoli, pusher storici delle case celesti di Scampia.













