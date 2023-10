Festa del Sacro Cuore di Gesù, lo storico passaggio a Calvizzano

252 Visite

Abbiamo vissuto ieri un momento storico. Mai vissuto prima. Il nostro paese ha accolto il simulacro del Sacro Cuore di Gesù di Mugnano, in processione, proveniente proprio da Mugnano. Un bagno di folla, un marea di fedeli hanno voluto omaggiare e seguire il corte religioso. Tanti Calvizzanesi, tanti Mugnanesi. Due grandi comunità si sono riunite per celebrare un momento unico. In Piazza Umberto, I, c’è stata la benedizione sacra del nostro parroco Don Ciro Tufo. Il momento più emozionante lo abbiamo vissuto durante la discesa della statua dove si è fatta fatica a trattenere le lacrime. Insomma tutto bellissimo. Tutto unico. Tutto commovente. Ringraziamo coloro che hanno partecipato, ringraziamo i volontari, le forze dell’ordine e la polizia municipale di Calvizzano e Mugnano che hanno contribuito a garantire alti livelli di sicurezza durante tutto l’evento. Ringrazio la delegata alla cultura Francesca Nastro e a nome di tutta la comunità di Calvizzano, Madre Carla e tutte le suore per la grande disponibilità mostrata, il sindaco di Mugnano Luigi Sarnataro, l’assessore agli eventi del comune di Mugnano, dottoressa Zingarelli ed il presidente del comitato festa, sig. Zingarelli e tutta la città di Mugnano di Napoli. Ci auguriamo che questa tradizione si tramandi negli anni e diventi un appuntamento fisso durante la ricorrenza del Sacro Cuore di Gesù di Mugnano.

Nota stampa sindaco Pirozzi Calvizzano













