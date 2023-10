BACOLI, SAVOIA: “PRIMO GIORNO DI MENSA SCOLASTICA UN DISASTRO!”

95 Visite

“Dopo un anno scolastico di attesa, dopo un mese di inizio della scuola, il 9 ottobre giorno di inizio della mensa. Invece no. Nella mattinata del 9 ottobre alle ore 11:20 è stato disdetto il servizio mensa previsto, con un comunicato sul sito del Comune di Bacoli, scrivendo.. “per problemi all’APP .. di prenotazione”… Ancora una volta, registriamo disservizi ai cittadini, per incapacità organizzativa palese. Stamane, quando diversi genitori hanno lasciato i figli, si sono poi organizzati il lavoro e gli impegni propri, hanno appreso la notizia che devono prelevare i figli alle 13:00 invece che le 16:00. Un vero inferno di disagi, di chiamate, di corse, di lavoro bloccato. Perché non avvertite sabato? Quando il problema era già palese? Evidentemente questi amministratori, oltre a non saper amministrare, non hanno mai lavorato e pertanto non conoscono i disagi che creano a chi la mattina si alza per andare a lavorare.”

