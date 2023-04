85 Visite

Marano celebra la Giornata della Terra Unesco con una mattinata ecologica di comunità

Nell’ambito delle iniziative per la Giornata della Terra Unesco che dal 2009 si celebra il 22 aprile in tutto il mondo, giovedì 20 aprile a partire dalle ore 9:00, la città di Marano sarà interessata da una importante azione ecologica e ambientale che avrà come motto “Investiamo nella nostra città… siamo semi di speranza”, che vede scuole, parrocchie, istituzioni, commercianti e liberi cittadini fattivamente coinvolti in operazioni di “pulizia” di spazi di propria competenza che danno sulla città. Presso la piazza Escrivà adiacente al palazzo del Municipio alle ore 9:00 si ritroveranno i dirigenti di tutte le scuole cittadine, tutti i parroci, i commissari prefettizi, la polizia municipale, i carabinieri, alcuni docenti con piccole rappresentanze di alunni, genitori, commercianti, associazioni ambientaliste, ditta del servizio rifiuti per un momento di riflessione condiviso sulle finalità della manifestazione e le motivazioni della giornata. Alle ore 10:00 il rintocco delle campane di tutte le chiese cittadine darà il via alle operazioni di pulizia delle aree antistanti tutti i plessi scolastici, tutte le parrocchie, gli esercizi commerciali che hanno aderito e i privati cittadini sensibili al valore simbolico di questo gesto. Entro le ore 13:00 i ragazzi delle scuole pianteranno dei semi di girasole, ovvero semi di speranza per un pianeta più pulito, curato, salvaguardato. Strettamente connessa con la Earth day e in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda 2030, la giornata ecologica territoriale favorisce la riflessione e la cittadinanza attiva sottolineando il valore del prendersi cura dei luoghi che tutta la comunità condivide in sinergia di intenti tra Istituzioni, Comunità ecclesiali, Istituzioni scolastiche e cittadini tutti affinché i semi della speranza e della sostenibilità possano germogliare.

L’obiettivo principale dell’Earth Day è quello di sensibilizzare cittadini, istituzioni e governi alla tutela dell’ambiente: il pianeta che abbiamo a disposizione è uno ed è compito di tutti tutelarlo e rispettarlo. La Giornata Mondiale della Terra è probabilmente il più potente strumento di richiamo alla tutela del Pianeta di tutte le culture del mondo e per tutte le generazioni.













