Parte dalla trasferta di Civitavecchia lo sprint finale dell’Aktis Acquachiara

La sosta pasquale è già stata archiviata ed è tutto pronto per lo sprint finale che condurrà le squadre alla fine della stagione regolare. Nell’incontro valevole per la diciannovesima giornata del girone Sud del campionato di serie A2 l’Aktis Acquachiara, sesta in classifica con 22 punti insieme alla Barbato Design Vela Ancona, sfida in trasferta, fischio d’inizio previsto domani alle ore 15:00, l’NC Civitavecchia, ultima a quota 8.

Il ko interno rimediato contro la Rari Nantes Florentia prima della pausa ha seppellito, probabilmente in maniera definitiva, le residue possibilità di agguantare il quarto posto. La squadra non ha però alcuna intenzione di mollare la presa e di allentare la tensione per finire nel migliore dei modi il torneo. Le ultime quattro uscite costituiranno altrettante occasioni preziose di crescita per un gruppo che potrà così aumentare il suo bagaglio d’esperienza in vista della prossima annata.

Quella del Palagalli è una partita impegnativa in casa di una formazione che è alla disperata ricerca di punti importanti per evitare la retrocessione diretta in serie B. Fondamentale approcciare bene il match per stroncare sul nascere le velleità dei rivali ricordando anche il dolce finale della sfida di dodici mesi addietro.

Le assenze degli influenzati Di Leva e Francesco Angelone accentueranno ulteriormente la politica di valorizzazione dei giovani voluta dalla società biancoazzurra perché da domani e nelle prossime partita ci sarà spazio nei tredici a referto anche per i giocatori provenienti dalla formazione Under 18. Alla vigilia Walter Fasano presenta così l’impegno che attende i suoi.

Walter Fasano

Al momento ci sono cinque ragazzi ammalati. E’ capitato tutto in questa settimana. Ci stiamo allenando a singhiozzo perché non riusciamo mai ad essere al completo. Andiamo a giocare su un campo caldo contro una squadra che deve fare assolutamente punti e giocherà quattro finali con il coltello tra i denti. Spero di riuscire a recuperare qualche elemento ma, in ogni caso, ci giocheremo la nostra partita come facciamo sempre da quando alleno questa squadra.

