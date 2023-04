Elezioni Marano, si ripresenteranno tutti (o quasi) gli ex consiglieri finiti nei decreti di scioglimento per camorra o facenti parte di consigli comunali decaduti per lo stesso motivo

163 Visite

Si ripresenteranno tutti, o quasi, gli ex consiglieri citati nel decreto di scioglimento per camorra o coloro che comunque facevano parte dell’ultimo civico consesso. Tutti dentro, direttamente o indirettamente, appassionatamente.

Gli appelli, rivolti a più riprese dal nostro portale e da forze politiche del territorio affinché si scongiuri un ulteriore scioglimento del municipio (sarebbe il quinto, ovvero record mondiale) non sono stati ascoltati: hanno prevalso altre logiche, quelle di sempre, quelle del “io non ho fatto niente, io sono pulito, perché io sì e l’altro no”. Nessuno capisce, forse per manifesta ottusità politica, che la legge sugli scioglimenti degli enti fa riferimento anche a frequentazioni o parentele con soggetti controindicati. Parentele e frequentazioni che possono in qualche modo condizionare la sfera amministrativa. Niente da fare.

Ritroveremo nelle liste, dunque, a meno di sorprese dell’ultim’ora, gente citata nei decreti o che hanno comunque fatto parte di consigli o giunte sciolte per camorra. Tra i tanti, che hanno avuto ruoli in maggioranza o all’opposizione, figurano Lorenzo Abbatiello, Mimmo Paragliola, Teresa Giaccio, Lorenzo Di Marino, forse Enza Carandente, Stefania Fanelli, Nicola Moio, con ogni probabilità Davide Di Luccio, Luigi Di Marino, Salvatore De Stefano. E ancora, congiunti o persone riconducibili a Stefano Catone e Ciro Marzi. Naturalmente ognuno dei citati ha specifiche peculiarità, chi nel bene e chi nel male. Domani, ad ogni modo, tutto sarà ufficializzato.

Alcuni candidati alla carica di sindaco, inoltre, hanno legami di parentela con esponenti del crimine organizzato. Altri sono palesemente sostenuti da imprenditori molto, ma molto borderline. Vai col tango!













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS