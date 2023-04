Napoli, morto nello scontro con un’auto. Il conducente non lo ha soccorso

144 Visite

Scontro frontale che non ha lasciato scampo a un centauro 39enne napoletano, morto dopo il violento impatto contro un’auto. Giovanni Baiano ha lottato tra la vita e la morte per due giorni, ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale del Mare, ma non è riuscito a sopravvivere ai gravi traumi riportati nell’incidente che l’ha coinvolto domenica pomeriggio. L’uomo che era a bordo del proprio scooter, a Pianura, si è schiantato contro un’auto sulla quale viaggiava una famiglia con al seguito due minori. Subito dopo l’incidente, la vettura è stata abbandonata dal quarantenne che la conduceva e dai suoi familiari che si sono allontanati rapidamente dal luogo dello scontro ma, a distanza di due ore, sono stati tutti rintracciati e identificati dalla sezione Infortunistica della polizia municipale di Napoli.













