Comune di Napoli: tre parchi cittadini si rifanno il look

La giunta comunale ha approvato i progetti esecutivi per i lavori di riqualificazione dei parchi cittadini del Poggio ai Colli Aminei, dei Fratelli De Filippo a Ponticelli e di San Gennaro alla Sanità. Sono previsti interventi per il rifacimento del verde, aree per i ragazzi e per lo sport, spazi per far passeggiare i cani. I lavori riguarderanno anche gli impianti d’illuminazione, d’irrigazione e di videosorveglianza.













