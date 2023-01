Vialli, il tumore al pancreas e le cure sperimentali a Londra

56 Visite

Gianluca Vialli è morto a Londra a 58 anni per un tumore al pancreas. Era ricoverato ormai da qualche settimana al Royal Marsden Hospital, una clinica al numero 203 di Fulham Road specializzata nella cura contro il cancro. Qui era ricoverato durante la malattia e da dicembre, da quando aveva lasciato l’impegno con la Nazionale. L’ospedale in realtà non può neanche confermare che Vialli sia morto lì (tutte le informazioni devono infatti arrivare dalla famiglia), ma l’omaggio all’esterno già cominciato: fuori c’è una sciarpa della Sampdoria sui cancelli.

Le cure sperimentali

Il giornalista Sandro Sabatini ha raccontato al Messaggero delle cure che Vialli aveva sostenuto negli ultimi anni: «La malattia dura dal 2017, sono passati più di cinque anni. Per un tumore al pancreas i tempi sono molto minori, purtroppo è incurabile. Luca si confidava con pochissime persone, tra cui Massimo Mauro con cui ha creato la fondazione Vialli e Mauro per la ricerca e lo sport a Torino, che si impegna da anni supportando la ricerca sulla SLA e sul cancro. Per l’aggressività del male che aveva, un paio di anni fa si è messo nella condizione di poter scegliere di accedere ad cure sperimentali, che poi ha fatto a Londra, con un risultato positivo: queste cure gli hanno consentito di vivere un periodo più lungo, con l’Europeo, con quell’abbraccio con Mancini».













