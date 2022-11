Marano. Lavoratori Tekra senza stipendio, Di Fenza: “Il Comune risolva la questione ed eviti lo sciopero”

71 Visite

Sono al fianco dei dipendenti della Tekra che, attraverso i sindacati, hanno attivato la procedura di raffreddamento per il mancato pagamento degli emolumenti stipendiali. Non è tollerabile che per alcune beghe pendenti tra il Comune di Marano e la Ditta Tekra ci vadano di mezzo coloro che di notte scendono in strada per assicurare un paese pulito. È opportuno fare chiarezza sulla vicenda. Il comune spieghi perché non ha ancora versato i canoni di servizio alla Tekra. Se c’è qualche problema non imputabile alla stazione appaltante ce lo facciano sapere. Intanto mi attiverò già nelle prossime ore per interloquire con la Commissione Prefettizia a cui chiederò di arrivare ad una soluzione di buonsenso che tuteli il personale e assicuri il pagamento delle spettanze. Bisogna avere lo stesso buonsenso che hanno avuto gli operai da qualche giorno rimuovendo rimuovendo i cumuli di spazzatura dalle strade, pur senza stipendio. Il momento è delicato, l’inflazione si fa sentire e le famiglie devono sostenersi. Così in una nota Pasquale Di Fenza, Consigliere Regionale dei Moderati ha commentato il preannuncio di sciopero dei lavoratori Tekra indetto dai sindacati.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS