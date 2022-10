Ucraina, sospeso il presentatore di Russia Today che incita a bruciare i bambini ucraini

83 Visite

Ore 10:28 – La Tv RT sospende anchorman che voleva bruciare i bimbi ucraini

La tv russa RT (ex Russia Today) ha sospeso l’anchorman Anton Krasovsky in seguito alle sue dichiarazioni che incitavano alla violenza contro la popolazione ucraina.

A renderlo noto è stata, su Twitter, la capo redattrice dell’emittente, Margarita Simonyan.

Ieri il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, aveva esortato i governi a bandire l’emittente accompagnando la richiesta con un estratto di una trasmissione in cui si incita alla violenza contro gli ucraini.

Krasovsky, aveva fatto notare Kuleba ritwittando un post del Russian media monitor, suggerisce di «annegare o bruciare bambini ucraini, fa commenti orribili sugli stupri dei soldati russi, dice che l’Ucraina non dovrebbe esistere e che gli ucraini che resistono alla Russia dovrebbero essere fucilati».

«Per ora sto interrompendo la nostra collaborazione…», ha scritto Simonyan: «La dichiarazione di Anton Krasovsky è selvaggia e disgustosa. Forse Anton spiegherà quale follia temporanea ha causato» queste parole.

Krasovsky si è detto «molto imbarazzato» per essersi lasciato «trasportare» dai suoi commenti. «Beh, succede. Sei in onda, ti lasci trasportare e non riesci a fermarti. Chiedo perdono a tutti coloro che sono rimasti stupiti da ciò», ha detto.

Oggi, poi, Twitter ha oscurato l’account di Rt in seguito a un ricorso legale.