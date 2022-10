Basket, ancora una sconfitta per Pozzuoli

15 Visite

Quarta sconfitta stagionale per la Virtus Bava Pozzuoli dopo un primo quarto dove la giovane formazione flegrea è riuscita a tenere testa alla Partenope Sant’Antimo. I gialloblù sbagliano molto in attacco soprattutto nel secondo quarto consentendo ai padroni di casa di prendere il largo nel punteggio e di non riuscire più a rimontare. Tra i puteolani sono state buone le prove di Cucco, Mehmedoviq e Tamani. Dopo i primi minuti dove Sant’Antimo si porta sul 12-6 al 5′, Pozzuoli piazza un break di 10-0 che gli consente di chiudere avanti alla fine del primo quarto (14-16). Nel secondo parziale i flegrei sono avanti fino al 13′ (16-18), poi, due triple di Maggio portano avanti i padroni di casa. Da questo momento i gialloblù non riescono più a recuperare con il punteggio che a metà partita è sul 41-25. Nel terzo parziale Pozzuoli piazza un break di 5-0 e si porta sul 41-30 con coach Gandini che chiama subito time out. Poi, i puteolani si scontrano contro il muro difensivo dei padroni di casa (68-42 al 30′). L’ultimo quarto si gioca solo per onor di firma con Pozzuoli che però riesce a vincerlo per 22-20 chiudendo il match sull’88-64 finale.