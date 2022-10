Governo, primo consiglio dei ministri. I ministri: “Ci attendono sfide complesse”

Calorosa stretta di mano tra il presidente francese Emmanuel Macron e il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al congresso internazionale per la pace, organizzato da Sant’Egidio, che ha preso il via a Roma.

Poche parole su Twitter quelle di Giorgia Meloni e un video con i momenti salienti della giornata per dare il via al suo governo: «Si comincia. Con molta emozione ma anche con la consapevolezza delle difficili sfide che ci attendono. Ora tocca a noi: siamo pronti»

Ore 14:15 – Di Maio si dimette dalla segreteria di Impegno Civico

Doppio addio di Luigi Di Maio: sia dal ministero degli Esteri, dove c’è stato il passaggio di consegne con il nuovo ministro degli Esteri Antonio Tajani, che dalla segreteria di Impegno civico, il soggetto politico nato ad agosto in partnership con Bruno Tabacci, l’unico entrato poi in Parlamento. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, Di Maio non è più il segretario nazionale. Le dimissioni sono state ufficializzate nella giornata di oggi e comunicate al Direttivo del partito. Potrebbe essere un addio alla politica per Di Maio, l’ex leader 5 Stelle?