Al via la refezione scolastica nei cinque istituti comprensivi della citta’. Servizio regolare e soddisfazione degli alunni per il nuovo, ricco menu’

Partita, secondo il programma previsto, la refezione scolastica presso i 5 istituti comprensivi della città. Il Sindaco, insieme all’assessore Giuseppe Giordano, come ogni anno, hanno fatto visita ad una scuola, questa volta al Plesso Noschese dell’I.C. IV Stanziale – per verificare il servizio e il gradimento da parte dei bambini del nuovo menù.

Insieme alla dirigente Patrizia Ferrione, hanno visto i piccoli della scuola materna e a seguire quelli della primaria, soddisfatti del pasto: pasta e piselli, prosciutto, spinaci e una mela. Tutto servito attraverso lo scodellamento nei kit mensa composti da un piatto rigido, già suddiviso in tre appositi spazi per accogliere le tre diverse portate e posate di metallo. Ogni bambino inoltre ha anche la sua borraccina personale per l’acqua. Tutto in chiave green.

Il servizio si è svolto regolarmente e il menù, che cambia quotidianamente, quest’anno è stato arricchito con la pizza, gli hamburgers e le polpettine di pesce. Il tutto concordato con la Commissione mensa e approvato dal SIAN Asl Napoli 3, il servizio di monitoraggio anche quest’anno è affidato all’Istituto Zooprofilattico di Portici.

“Abbiamo provveduto a mettere in campo tutte le attività necessarie a partire quanto prima con il servizio mensa – spiega il Sindaco Giorgio Zinno – ed abbiamo riscontrato la puntualità e l’efficienza del servizio con soddisfazione dei piccoli alunni e delle maestre. Ricordo che i bambini appartenenti alle famiglie degli aventi diritto all’esenzione del ticket, mangeranno regolarmente con tutti gli altri bambini, in attesa dell’elenco ufficiale degli esenti, che verrà pubblicato a breve – continua Zinno. Idem per quegli alunni, i cui genitori non hanno ancora provveduto alla registrazione in piattaforma per il servizio di refezione, ma in questo caso raccomandiamo di mettersi in regola al più presto. Facciamo crescere i nostri ragazzi in una comunità che li accoglie, li assiste e li protegge”.

