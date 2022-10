Marano, ora chiudono anche il varco pedonale all’ingresso del municipio a pochi metri dalla caserma. Commissari e forze dell’ordine hanno gettato la spugna

426 Visite

Gentile direttore, il varco pedonale che dal municipio porta nel piazzale san Escrivà de Balaguer e dalla medesima piazza al corso Umberto, per questioni di sicurezza – così recita un cartello – viene chiuso (dallo scorso 3 ottobre) alle 20,15, per riaprire la mattina subito dopo le 7. A me e a tanti altri sembra una cosa assurda: si chiude un varco pedonale in un punto importante del territorio, per ragioni di sicurezza, quando la zona di interesse è di fatto a 30-40 metri dalla caserma dei carabinieri. Non bastavano le tante strade chiuse e mai riaperte, ora chiudiamo anche lo storico varco di ingresso al municipio. Mi chiedo: ma le forze dell’ordine in questa città che fanno? Ma soprattutto, è così difficile, cari commissari, far installare un paio di telecamere di sorveglianza in quella zona? Ne bastano due, non tremila. Possibile che in questa città non si riesca a risolvere una sola emergenza?

Salvatore (Marano)













