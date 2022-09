Napoli, conclusi i lavori del Consiglio comunale. Approvato il bilancio dell’ABC per il triennio 2019-2021 

231 Visite

Il Consiglio comunale, presieduto da Vincenza Amato, si è riunito oggi nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino alla presenza di 28 consiglieri. In apertura il sindaco Gaetano Manfredi ha ricordato, ad un anno dalla scomparsa, l’editore Tullio Pironti che ha dedicato la vita ai libri portando la grande letteratura a Napoli e scoprendo grandi scrittori. Per il Sindaco è stato un amico della città che ha lottato, da grande pugile quale era, per conservare la tradizione napoletana dell’editoria. E su questo, come Consiglio comunale, dobbiamo riflettere, per capire come fare a sostenere questo settore che oggi attraversa una grande crisi. A lui, che è stato un grande napoletano, ha concluso il Sindaco, va oggi il nostro pensiero