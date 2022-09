Marano, attivisti 5 Stelle: “Candidato sindaco? Speranza al momento non è un papabile candidato”

133 Visite

Come attivisti del Movimento 5 Stelle di Marano di Napoli siamo impegnati sul territorio per la campagna elettorale in vista delle elezioni politiche del 25 settembre, con iniziative di informazione per i cittadini su quanto fatto negli ultimi anni e su quali saranno le sfide future che attendono il Movimento. A livello locale, nei prossimi mesi intendiamo coinvolgere i nostri concittadini, confrontandoci sui temi, in particolar modo sulle tematiche ambientali. Proprio sulla base del programma del Movimento 5 Stelle vogliamo costruire un progetto valido per la nostra comunità, che metta al centro idee e proposte, non nomi!

In questo momento, quindi, non corrispondono al vero i rumors circa presunti papabili candidati a sindaco del M5S per le prossime amministrative a Marano.

Salvatore Lanzaro

Attivista Movimento 5 Stelle

Marano di Napoli

Il rumors su Francesco Speranza (e ripetiamo, rumors, non certezza) circola a Marano ormai da mesi ed è un rumors noto a tanti e rilanciato da molti organi di stampa. Quindi la nostra è una notizia corretta. Ciò non significa, ad ogni modo, che sarà Speranza il candidato sindaco per il M5s. Tanto si doveva.

La Redazione Terranostranews













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS