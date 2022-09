M5S, Vassallo: “No all’ insediamento delle Fonderie Pisano e l’impianto Buoneco a Buccino”

60 Visite

Il candidato al collegio uninominale di Eboli alla Camera Dario Vassallo e il presidente della commissione regionale Aree Interne Michele Cammarano: “Raccogliamo il grido d’allarme di oltre 400 imprenditori”

“Gli oltre 400 imprenditori, associati a Radici, temono che l’insediamento nell’area Industriale di Buccino delle Fonderie Pisano e di un impianto di compostaggio possa compromettere l’integrità dell’ambiente di tutta l’area. Luoghi incontaminati non possono ospitare lo stabilimento delle Fonderie Pisano, per non parlare dell’insediamento dell’impianto di compostaggio Buoneco. La questione merita una profonda riflessione da parte di tutti i soggetti politici che si candidano a rappresentare le Istituzioni”. A dirlo è Dario Vassallo candidato nel collegio uninominale Eboli Camera.

“La realizzazione di un’industria pesante può condizionare il carico ambientale di un’area a forte valenza naturalistica”. È l’allarme lanciato dal presidente della Commissione speciale Aree Interne e consigliere regionale M5S Michele Cammarano. “La zona industriale di Buccino non solo non può e non deve diventare il sito in cui delocalizzare industrie pesanti, ma va assolutamente tutelata” – conclude.













