AVERSA, RAFFICA DI VERBALI ELEVATI DALLA POLIZIA LOCALE PER VEICOLI IN SOSTA SELVAGGIA SUI MARCIAPIEDI E NELLE AREE RISERVATE

Non si fermano le attività di controllo e prevenzione poste in essere dalla Polizia Locale di Aversa, diretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli. Dopo i numerosi verbali elevati negli ultimi giorni per occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione, gli agenti della Polizia Locale impegnati in servizi di polizia stradale hanno sanzionato numerosi veicoli per sosta selvaggia, sosta sui marciapiedi e nelle aree riservate. Un numero considerevole di sanzioni è stato elevato sul marciapiede ubicato all’esterno dell’Ospedale Moscati. Elevate sanzionati ad alcuni cittadini per deposito abusivo di ingombranti sul territorio.













