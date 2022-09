Napoli, crollo nascite: in 4 anni parti dimezzati

50 Visite

Nascite in picchiata a Napoli e in Campania. In quattro anni la regione ha visto dimezzarsi il numero di parti. I dati parlano chiaro: si è passati da 46.078 nati nel 2019 a 43.276 nel 2021. Non va meglio nella città di Napoli dove, per la prima volta, il tasso di natalità non è superiore alla media nazionale. Secondo i dati registrati dalla Asl Napoli 1 Centro, nel 2022 (gennaio-giugno) sono sparite oltre settemila culle rispetto a quelle rilevate nel 2019, prima della pandemia, e più di ottomila in meno rispetto al 2017. In controtendenza l’Università Federico II. Qui si è passati da 2497 parti nel 2019 a 2890 nel 2021, mentre nel 2020 sono stati 2808. In controtendenza anche l’Università della Campania Luigi Vanvitelli dove il numero annuale di nascite nel reparto di Ginecologia, ostetricia e fisiopatologia della riproduzione, registra una lenta ma progressiva crescita: 845 nel 2019, 889 nel 2020 e 972 nel 2021.













