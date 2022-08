Arzano, interdittiva antimafia anche per la ditta Scafuro e figli

460 Visite

Onoranze funebri: interdittiva Antimafia anche per la Umberto Scafuro & Figli sas in piazza Cimmino. Ancora nessuna procedura dell’ufficio SUAP per la revoca dei titoli abilitativi. La notizia era già di dominio pubblico in quanto altre quattro interdittive erano state notificate nelle settimane scorse ad altrettante quattro società denominate Scafuro & Ferone, imparentate tra loro. Intanto, secondo segnalazioni di cittadini, tutte da verificare, ad Arzano sarebbero subentrate senza controlli agenzie di Quarto, San Marcellino e Napoli costituitesi in veri e propri cartelli.

