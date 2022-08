Verona-Napoli, Spalletti si affida a Meret. In difesa esordio di Kim

94 Visite

Spalletti ritrova Politano per la panchina ma non può contare sull’ultimo arrivato Simeone e soprattutto su Fabian (verso la cessione al PSG). Tra i pali fiducia (almeno per questi primi 90 minuti) a Meret (favorito su Sirigu che ha pochi allenamenti sul campo) mentre in difesa esordio ufficiale per Kim nella linea con Di Lorenzo, Rrrahmani e Mario Rui, favorito su Olivera. In mediana nessun dubbio su Anguissa, Lobotka e Zielinski, così come in attacco con Lozano, Osimhen e l’attesissimo esordio di Kvaratskhelia.

Verona (3-5-2): Montipò; Tameze, Gunter, Dawidowicz; Faraoni, Hongla, Ilic, Barak, Lazovic; Henry, Lasagna. All. Cioffi

Ballottaggi: Tameze/Magnani-Coppola 60%-40%

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Ballottaggi: Meret-Sirigu 70%-30%

Arbitro: Fabbri (Lombardo-Lombardi, Iv: Meraviglia, Var: Di Paolo, Avar: Bindoni).













