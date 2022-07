Identificato e denunciato il bagnante che aveva preso a martellate uno scoglio per estrarre datteri

80 Visite

Identificato e denunciato il bagnante che, nel fine settimana scorso, ha distrutto uno scoglio per estrarre i datteri di mare, davanti agli occhi increduli dei presenti sulla spiaggia pubblica di Castellammare di Stabia. Indagini lampo degli uomini della Guardia Costiera, guidati dal comandante Selleri, che avevano avviato l’inchiesta domenica mattina e in 48 ore hanno dato un’identità al predatore di datteri. Si tratta di un 47enne stabiese, originario de quartiere del centro antico, denunciato per i reati di danneggiamento aggravato e pesca illegale di datteri di mare.













