L’irritazione di Mattarella per quelle frasi di Draghi

Il capo dello Stato ce l’ha soprattutto con Draghi. Il giudizio sulle ultime mosse dell’ex capo della Bce “è pessimo” e quello sul suo discorso al Senato è definitivo. L’intervento del premer stato “molto divisivo, inutilmente ostile“, senza diplomazia o quella misura politica che avrebbe salvato il governo. Una frase in particolare avrebbe irritato il Quirinale: “Se sono qui è perché me l’hanno chiesto gli italiani”, vista come uno slancio “peronista”. Per tutta risposta, si legge nel Dagoreport, Draghi avrebbe detto a Mattarella “che non intende mettere mano alla legge finanziaria, che andrà presentata entro il 31 dicembre per evitare l’esercizio provvisorio. Draghi vuole occuparsi, e lo farà malvolentieri, solo degli affari correnti”.













