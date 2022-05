Giuseppe Vesi cambia pelle, la pizza gourmet incontra il lounge bar

134 Visite

Giuseppe Vesi cambia pelle. Non sarà solo un trasferimento fisico nella nuova sede di via Luca Giordano, ma anche una piccola grande rivoluzione nel mondo della pizza gourmet. Il concept è un luogo aperto, un salotto sul boulevard di una delle strade più belle e rappresentative di Napoli e della zona collinare: via Luca Giordano. Una location e un cambio di rotta più cool che integra il marchio griffato e collaudato della pizza gourmet, con il lounge bar. L’attenzione sulla pizza, sui nuovi impasti, sulla possibilità di assaggiare più gusti servendo la pizza a spicchi, se possibile viene aumentata, grazie al lavoro di ricerca dello chef Vesi e della brigata a cui è legato da anni.

Ma, oltre alle già sperimentate specialità da forno della casa, l’idea è quella di fornire una più ampia scelta, a cominciare dal drink e proseguendo con il pairing da abbinare tra cocktail e pizza. E non solo. Perché seduti nello splendido scenario della strada pedonale alberata, si potranno degustare moltissime golosità finger food. Un’ampia scelta per un cambio strategico di posizione “geografica”, ma anche di pubblico. Perché, pur mantenendo la tradizionale offerta, il nuovo corso di Giuseppe Vesi, accoglie l’idea di uno spazio aperto, anche ad un pubblico più green, che ha solo voglia di bere un drink e fare due chiacchiere. La musica sarà una delle protagoniste, accompagnando pomeriggi e serate di tutti gli ospiti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS