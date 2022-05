Calvizzano, il sindaco premia la squadra vincitrice del torneo Safari Cup

82 Visite

Nel pomeriggio odierno abbiamo voluto ufficialmente premiare i giovanissimi 2011 della Scuola Calcio Calvizzano 1965, tornati trionfanti dal Torneo Safari Cup, tenutosi a Vasto in Abruzzo. Al termine dei calci di rigore, dopo un’avvincente finale contro i pari età dell’ex campione del Mondo Daniele De Rossi, i 2011 hanno portato a casa il prestigioso riconoscimento. E noi li abbiamo voluti omaggiare consegnando nelle mani dello staff tecnico un pallone e una quadretto simbolo del nostro comune. Ho ricevuto in dono una maglia bellissima del Calvizzano firmata da tutti i partecipanti al torneo.

E’ stato un bellissimo momento. Siamo orgogliosi e fieri perché con questo risultato straordinario portiamo in alto il nome del nostro comune, portiamo in alto attraverso lo sport i valori della nostra comunità. Buona parte dei meriti vanno alla società, agli allenatori e ai dirigenti della Scuola Calcio Calvizzano 1965 gestita egregiamente dalla Famiglia Gala, abbiamo ritenuto opportuno, infatti, ricordare Angelo Gala e Genny Gala simboli del calcio calvizzanese. Abbiamo espresso la nostra felicità e abbiamo esteso le nostre congratulazioni anche ai 2010 che si sono classificati terzi, ai 2009 che si sono classificati quarti e ai 2008 che si sono classificati quinti. Perché l’importante è che i nostri giovani si divertano senza stress o tensioni particolari. Un plauso va anche ai genitori dei giovani atleti che spesso sacrificano i loro week end per dedicarsi ai propri figli accompagnandoli su tutti i campi da gioco.

Nota stampa sindaco Calvizzano