Quarto, Capuozzo: “Servizi Asl sempre più scadenti, il sindaco non parla”

73 Visite

Anni fa ci mettemmo al fianco della popolazione quartese per scongiurare la scomparsa dell’ASL sul nostro territorio.

Da quando si è insediata l’amministrazione Sabino, sono sempre meno i servizi distribuiti dall’azienda Sanitaria a favore dei nostri cittadini.

Si è iniziato con la dislocazione del centro di diabetologia presso la città di Marano.

Oggi apprendiamo che al CUP, così come in altri laboratori, il personale non viene rimpiazzato.

Tutto questo va a discapito di coloro che ne hanno bisogno.

Chi frequenta ed ha bisogno di questi servizi ovviamente ha dei problemi, e per fare grandi spostamenti o ore di attese, in stanze da 10 metri quadrati non è una cosa semplice soprattutto per chi ha delle difficoltà.

Il sindaco ancora una volta si schiera contro la sua popolazione.

Non è una novità, tace sempre, non si inimica mai le istituzioni, il tutto sempre e soltanto per ottenere i suoi tornaconti politici.

La sua carriera politica, ormai è risaputo, è costruita sulle spalle, sempre più deboli, della nostra città.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS