Sara, 8 anni, vive a Marano ed è già una modella internazionale

Ha 8 anni la piccola Sara Marasco, residente a Marano, ed è già una modella internazionale. Nata a Napoli il 23/02/2014, ha sfilato sin da piccola per stilisti famosi come Pasquale Monsurrò nella straordinaria linea dedicata a Sofia Loren ovvero Sofia Monsurrò.

Volata recentemente a Milano per brand molto famosi come Fendi, Simonetta i Love Pèro e tanti altri brand nazionali come Fun & Fun, Mimilù e altri. Il nome di Sara è uscito su riviste e magazine internazionali come Ivy Magazine, Marika magazine e Style Piccoli. Rappresentata dalle migliori agenzie Italiane ed Estere come la Karla kids model agency, presto sarà impegnata in Spagna per un lavoro molto importante. La piccola modella frequenta la terza elementare presso l’Istituto Francesco Severino Agliata di Calvizzano.

“Noi genitori, mamma Maria Rega e papà Gaetano Marasco – spiegano – la supporteremo e la sosterremo sempre in quanto a lei piace molto. Insieme al suo fratellino Christian, già protagonista a soli 14 mesi della Campagna Original Marines visto in tutte le vetrine di Italia. Ci auguriamo che possano continuare entrambi ad avere sempre belle opportunità e nuovi progetti in questa magnifica esperienza”.

Nota bene: i genitori di Sara hanno autorizzato la pubblicazione delle foto.













